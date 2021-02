Riutilizzo acque reflue, venerdì l’avvio delle attività ricognitive sull'impianto di Andria

«La grande sfida della Regione Puglia per il riutilizzo delle acque reflue a fini irrigui va avanti». Ad intervenire sul tema è il consigliere regionale e presidente del gruppo PD Filippo Caracciolo.

«Questa mattina si è tenuto in Regione un tavolo istituzionale alla quale hanno partecipato AQP, AIP, CBTA, ARIF e comune di Andria. L’occasione è stata utile per definire l’avvio di attività ricognitive su tutti gli impianti della BAT e per il coordinamento di modalità e tempistiche di attuazione dei lavori da parte di AQP, Consorzi di bonifica e ARIF.

Nella giornata di venerdì si partirà con le attività ricognitive. Primo appuntamento ad Andria poi a Barletta. Una volta eseguite tutte le ricognizioni si procederà ad incontrare il Comparto Agricolo (Cooperative e Associazioni di Categoria).

L’impegno della Regione Puglia per il riutilizzo delle acque reflue a fini irrigui va avanti, è una sfida da vincere per la crescita di tutto il comparto agricolo e del territorio».