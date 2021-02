D'ambrosio lascia il M5S?

Mentre a Roma si definiva la lista dei Ministri del Governo Draghi, ad Andria l'On. Giuseppe D'Ambrosio incontrava l'amministrazione comunale di Andria per discutere di alcune problematiche riguardanti la nostra città.

A darne notizia è lo stesso parlamentare con un post sui social: «ho avuto un incontro ufficiale, da parlamentare del territorio, con il Sindaco di Andria Giovanna Bruno Sindaco tutti gli assessori e il Presidente del Consiglio Comunale Giovanni Vurchio.

Gli argomenti toccati sono stati tanti per un incontro durato tanto, infatti, abbiamo trattato della situazione sciagurata lasciata dal centrodestra andriese e che ora, l'attuale amministrazione, deve cercare in qualche modo di risolvere per il bene degli andriesi.

Tra gli argomenti trattati posso citarvi la questione sicurezza nella nostra città, a partire dalla nuova Questura, prossima all'inaugurazione, ed alle caserme per Carabinieri e Guardia di Finanza.

Ancora, i problemi legati alla macchina amministrativa con un personale ridotto al lumicino e demotivato.

Certamente uno dei punti più importanti e controversi, è legato alla questione dei debiti del comune di Andria, con un bilancio disastroso, una situazione dei tributi pessima, debiti ancora da quantificare e un piano di rientro elaborato dai "capiscitori" del centrodestra che fa acqua da tutte le parti.

Abbiamo anche trattato argomenti come il piano del traffico, l'interramento della ferrovia e tematiche sociali sulle quali ci eravamo impegnati anche negli anni scorsi e che sono state ribadite come importanti dalle nostre attuali consigliere comunali, Faraone Doriana e Nunzia Sgarra.

Un incontro proficuo e cordiale.

Voglio ringraziare il Sindaco per avermi invitato, per avermi ascoltato e per aver dato ampia disponibilità ad interfacciarci nell'interesse degli andriesi perché in questo momento Andria ha bisogno di tanto aiuto e da tutti. Questo non vuol dire non essere all'opposizione, non scontrarsi politicamente e per questo essere irresponsabili. L'opposizione è il sale di ogni democrazia, il pungolo, lo stimolo ed il controllore di ogni amministrazione. Dove c'è una buona opposizione, c'è sempre una buona amministrazione se queste convivono e si combattono tra loro non per un mero interesse elettorale ma nell'interesse dei cittadini.

I cittadini votando decidono chi deve governare e chi deve fare opposizione ed il loro responso è sovrano. Ecco, la somma definitiva di questo incontro, è che sarò lieto di aiutare l'amministrazione Bruno perché, aiutando loro, aiuterò gli andriesi ma sarò anche la loro opposizione, senza sconti per nessuno perché le identità ed i progetti presentati in campagna elettorale ai cittadini richiedono coerenza».

Ed è proprio un passaggio del post "I cittadini votando decidono chi deve governare e chi deve fare opposizione ed il loro responso è sovrano" che lascia presagire un eventuale abbandono del M5S da parte di D'Ambrosio sia per la scelta fatta dal Movimento a livello nazionale (su Rousseau ha votato contro il sostegno al Governo Draghi), sia per il "clima di collaborazione" riscoperto a livello locale.

Intanto, alla nostra redazione l'on D'Ambrosio non conferma e non smentisce... Lascerà definitivamente i pentastellati? Sarà così? Sicuramente nei prossimi giorni ne vedremo delle belle.