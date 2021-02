RdC, Vincenzo Coratella: «I percettori del reddito sono risorse per la città»

Questioni professionali e di natura istituzionale hanno fatto sì che il consigliere comunale del M5S, Vincenzo Coratella, incontrasse nei giorni scorsi la Sindaca Giovanna Bruno. Un incontro «cordiale e abbastanza operativo», ha commentato Vincenzo Coratella che sintetizza di seguito alcuni argomenti presi in esame:

«Sulla tangenziale, come già ribadito, aspettiamo la convocazione in Consiglio Comunale. Se le attese e i pareri della vigilia saranno rispettati, ci sarà il voto unanime dei consiglieri comunali.

Sui percettori del reddito di cittadinanza, entro fine mese il sindaco mi ha informato che dovrebbero partire i progetti dove saranno impegnati gli andriesi che usufruiscono di questa misura. La settimana prossima dovrebbero iniziare le visite mediche per coloro che entreranno nei progetti. Bisogna far capire agli andriesi che i percettori del reddito di cittadinanza non sono dei ladri, ma possono essere una risorsa per la città. Hanno voglia di formarsi e lavorare, vanno valorizzati.

Sui ricoveri per i cani e per i gatti, ho proposto un tavolo di confronto tecnico che riassuma tutte le segnalazioni che ho ricevuto io, gli altri consiglieri e le associazioni, anche rivitalizzando i consessi istituzionali già presenti. I cittadini andriesi mi chiedono da tempo delle soluzioni e noi abbiamo il dovere di trovarne per il breve periodo e più modulate e complesse sul lungo periodo. La sindaca mi ha assicurato che l'assessore Colasuonno sarà disponibile al confronto.

Le ho anticipato che stiamo elaborando una serie di interpellanze e proposte sul tema di Andria Multiservice. La sindaca ha mostrato interesse per una soluzione che sia il più possibile condivisa da tutto il Consiglio Comunale. Non ha pregiudiziali verso proposte che dovessero venire da altre forze politiche.

Ci siamo lasciati con il reciproco intento di continuare a sviluppare questi temi, pur da posizioni politiche diverse e con ruoli distinti. Ritengo che incontri come questi possano riportare i rapporti istituzionali sui binari giusti e dare concretezza all'auspicio che ha portato i cittadini andriesi a votare due forze politiche di rinnovamento al ballottaggio dell'anno scorso».