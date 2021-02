Sport nei parchi, Andria candida due strutture comunali

Ieri mattina il Comune di Andria ha candidato ufficialmente due spazi della città all’Avviso per l’adesione dei Comuni a partecipare al progetto “Sport nei parchi”.

Lo rende noto l'assessora con delega allo sport Daniela Di Bari, che specifica «ne abbiamo discusso prima con gli uffici comunali e poi con atleti andriesi che quotidianamente si allenano nelle zone verdi delle città, così siamo giunti alla conclusione di candidare all'Avviso, 2 aree: una parte della pineta della Villa Comunale; e l'area verde del quartiere San Valentino, quella prospiciente la tensostruttura, in via dei Comuni di Puglia Un'area più centrale dunque e una più periferica, perché Andria è una sola e ciascun cittadino e chiamato ad abitarla in tutti i suoi spazi, per gustarne le diversità e le sue caratteristiche uniche».

Il Progetto, nato dalla collaborazione tra Sport e Salute e ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), ha come obiettivo la promozione di nuovi modelli di pratica sportiva all’aperto, sia in autonomia che attraverso le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche operanti sul territorio, e la realizzazione di sinergie di scopo tra le stesse ASD/SSD e i Comuni - che vadano oltre il periodo di emergenza - per l’utilizzo di aree verdi comunali.

«Quello di ieri è stato il primo passo, poi ci sarà da presentare idee progettuali con il coinvolgimento di almeno tre società sportive» continua l'assessora. «Se dovessimo risultare fra i vincitori, il progetto verrebbe finanziato per un massimo di 24 mila euro, destinati completamente alle società sportive coinvolte. Sarebbe una bella boccata d'aria per il mondo sportivo andriese abituato a contare solo ed esclusivamente sulle proprie forze. So che sono arrivate circa 2000 candidature da tutta Italia, dunque non sarà facile, eppure era nostro dovere provarci. Come è nostro dovere crederci fino in fondo. E lo faremo.

Ci proponiamo di avviare un percorso di sinergia tra le realtà sportive ed educative per avviare progetti organici capaci di creare mediante lo sport ed il benessere, legami belli di una comunità che desidera crescere, insieme, a Regola d'Arte».