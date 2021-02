Torna a riunirsi il consiglio comunale

Coronavirus, i contagi giornalieri si mantengono sotto i 1000. Oggi in Puglia 874

Cronaca

Nella Bat 80 nuovi casi. Sono stati registrati 27 decessi: 14 in provincia di Bari, 2 in provincia BAT, 4 in provincia di Foggia, 4 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto