Reddito di cittadinanza, Colasuonno: «A breve in città un piccolo esercito di "aiutanti civici"»

Come già da noi annunciato nei giorni scorsi, a breve partiranno i Progetti Utili alla Comunità per una parte dei percettori andriesi del reddito di cittadinanza.

L’assessore Pasquale Colasuonno, in un post sui social, ha definito i progetti a cui saranno destinati i beneficiari della misura: «siamo quasi pronti per partire con i PUC, ossia i progetti di utilità sociale in cui verranno impiegati coloro che percepiscono il Reddito di Cittadinanza.

Il settore Servizi Sociali ha liquidato la somma per le assicurazioni, ora mancano dei piccoli passaggi formali, dopodiché - grazie al lavoro sinergico di tutta la Giunta assieme alla Sindaca - daremo avvio ai progetti.

Si tratta di svariati progetti. Per quanto riguarda i miei settori le persone impiegate tramite Puc aiuteranno a:

prevenire assembramenti e vigilare sulla buona condotta in Villa Comunale e al Monumento ai Caduti;

“guidare” i PEDIBUS, ossia gli spostamenti degli studenti da precisi punti di raccolta fino alle scuole;

permettere di attraversare in sicurezza agli studenti davanti alle scuole;

ripulire il nostro verde affiancando gli operatori ecologici;

presidiare, sensibilizzazione su temi ambientali, e fare piccola manutenzione nei parchi;

supportare le operazioni di trasporto scolastico sugli scuolabus.

Insomma a breve in città ci sarà un piccolo esercito di “aiutanti civici”, che contribuirà a portare pulizia e sicurezza nelle strade, sperando che ciò aiuti a diffondere un senso di cura nei confronti di Andria in tutta la cittadinanza. È il circolo virtuoso di cui più abbiamo bisogno».