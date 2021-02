M5S, anche a livello locale è rottura?

Come a livello nazionale, anche a livello locale si sta consumando la “scissione” del M5S. Lo dimostra un post di Michele Coratella in cui si parla di un incontro tenutosi a Canosa nei giorni scorsi, su invito del Sindaco Roberto Morra, a cui hanno partecipato i portavoce comunali del Movimento 5 Stelle della BAT. All’incontro mancavano all’appello le due consigliere pentastellate Nunzia Sgarra e Doriana Faraone.

«Tanti sono stati gli argomenti di cui si è parlato in oltre 2 ore di incontro, forti e preponderanti sono emersi i principi che ci uniscono – scrive Michele Coratella nel suo post di Facebook -. Lealtà, correttezza, rispetto delle regole e dei cittadini che ci hanno votato e tanta voglia di incidere nei nostri territori in collaborazione con tutti i livelli istituzionali».



Proprio la lealtà e la correttezza sono le stesse componenti che hanno portato le due consigliere a palesare una evidente spaccatura che è figlia di divergenze legate alla mancanza di condivisione delle scelte fatte dal gruppo locale che nella scorsa consiliatura si muoveva come una testuggine e oggi, invece, procede in ordine sparso, con decisioni assunte da pochi “eletti”.



Situazione questa che pare si sia accentuata con l’entrata in maggioranza a livello regionale del M5S e che ha legittimato una parte del gruppo locale a tessere relazioni con il centrosinistra andriese, in vista di un probabile “accordo” per un ritrovato senso di responsabilità.



Abbiamo chiesto alle dirette interessate, Faraone e Sgarra, quale sia il motivo di questa “defezione”: «Per quanto riguarda la nostra assenza all’incontro provinciale, teniamo a precisare che non abbiamo potuto semplicemente essere presenti fisicamente sabato scorso a Canosa, su invito del Sindaco Morra. Non c’è stata purtroppo la possibilità di collegarsi da remoto poiché l’organizzazione non lo ha previsto, altrimenti avremmo sicuramente preso parte all’evento. Per quanto concerne la questione locale, sottolineiamo il nostro instancabile impegno a perseguire lealtà, correttezza e rispetto nei confronti dei cittadini che ci hanno votato. Stiamo perseguendo una visione di fare politica chiara ed inequivocabile: noi non siamo mai andati ad intavolare alcun ragionamento o ad accordarci politicamente con l’attuale amministrazione. Vigileremo sul suo operato e resteremo a disposizione di tutti i cittadini che hanno riposto la loro fiducia in noi. Noi siamo state chiare sin dall’inizio: niente alleanze con il centrosinistra che ha legittimamente vinto».