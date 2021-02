Amministrative a Ruvo, il dott. Luciano Lorusso candidato Sindaco per il cdx

Sciolta la riserva sul nome del candidato sindaco della coalizione di Centrodestra per le Amministrative 2021 a Ruvo di Puglia: è Luciano Lorusso.

Lo annunciano, in una nota, le segreterie politiche di Fratelli d'Italia, Forza Italia, Un'Altra IDeA per Ruvo e Lega e le liste civiche Lista Lorusso Sindaco, Ruvo 2.0 e Civiltà ruvese.

«Dopo un percorso iniziato da mesi e dopo aver acquisito la formale disponibilità del dottor Luciano Lorusso - scrivono - si è deciso di condividere ufficialmente la sua candidatura a Sindaco della nostra Città e affidargli la guida della coalizione di Centrodestra in vista delle imminenti Elezioni amministrative.

Ciò che ci ha spinti a rompere gli indugi è l'amore per il nostro Comune, il territorio e i cittadini che ne fanno parte, accantonando così gli antichi riti delle segreterie politiche a favore invece di una discussione politica aperta, franca e alla luce del sole che deve finalmente iniziare ad affrontare tutti i temi lasciati irrisolti o addirittura orfani di risposte definitive.

Le nostre priorità saranno il recupero della lealtà e correttezza dei rapporti umani, personali e istituzionali; il ripensamento delle logiche di collaborazione tra organi politici e uffici amministrativi; la valorizzazione delle competenze politiche, tecniche e professionali locali immeritatamente messe da parte e, rispetto alle quali, la nostra comunità ha in passato offerto prova di straordinaria qualità e lungimiranza, recuperando insieme un'idea di Politica non più fintamente partecipata e condivisa.

Siamo certi che il dottor Lorusso possa finalmente mettere a disposizione della comunità ruvese ritrovate doti umane di ascolto e di dialogo, riconquistando valori che da sempre hanno caratterizzato la nostra comunità a iniziare da una rinnovata attenzione per le tradizioni civili e religiose, passando da una ritrovata premura per il decoro di strade e piazze, al ripensamento di soluzioni e scelte per una concreta mobilità sostenibile, iniziando dalla questione delle strisce blu, a una differente politica nella gestione dei rifiuti che garantisca anche la salvaguardia dell’ambiente e la valorizzazione del territorio, instaurando una fattiva collaborazione con il mondo del lavoro, della scuola, delle parrocchie, dello sport, delle professioni, delle imprese, del commercio, dell’artigianato, dell’agricoltura e del turismo per un tangibile rilancio economico e sociale della nostra comunità garantendo legalità e sicurezza, e soprattutto dedicando attenzioni nuove e “cure” verso chi vive condizioni di disagio oggi sempre più presenti nella nostra città ed esasperate dall’emergenza pandemica.

La coalizione guidata dal dottor Lorusso è aperta a ulteriori adesioni da parte di forze politiche e liste civiche che vogliano interpretare e valorizzare con noi un percorso amministrativo innovativo ed alternativo a quello degli ultimi anni, dichiarando sin d’ora anche la disponibilità a qualsivoglia confronto anche su temi e metodi, con la sola ferma condizione di sentire, condivisi con noi, i suddetti dichiarati principi.

Qualsiasi viaggio, anche il più lungo inizia con un primo passo».