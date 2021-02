Negativi i consiglieri comunali sottoposti a tampone molecolare

Come da prassi, ogni riunione del consiglio comunale è preceduta da tamponi rapidi a cui sono sottoposti consiglieri e dipendenti che partecipano all'assise.

Mercoledì scorso, gli esiti di alcuni di questi avevano rilevato il "blandamente positivi" per alcuni consiglieri e in via precauzionale è stato rinviato a data da destinarsi il consiglio comunale.

Oggi, il Dipartimento di Prevenzione dell'Asl Bt ha informato il Presidente del Consiglio Comunale che sono tutti negativi i tamponi molecolari effettuati, ieri mattina, sui 18 tra consiglieri comunali e dipendenti.