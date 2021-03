Riformulazione del piano di riequilibrio, D'Ambrosio: «Spesi 75mila euro per la consulenza esterna»

«Premetto: non voglio suscitare alcuna polemica in questo momento delicato del Comune di Andria, per la scelta che a breve dovrà essere fatta tra nuovo piano di rientro e il dissesto, cosa che riguarderà tutti gli andriesi per i prossimi anni (parecchi anni), quindi queste mie osservazioni e riflessioni intendono essere propositive.

Attenzione alle date!

Determinazione dirigenziale n. 439 del 02.03.2021. L’attuale dirigente del settore finanziario del comune di Andria (la stessa per buona parte delle amministrazioni a guida Giorgino), con una spesa di 75.000 euro circa, ha affidato ad una ditta esterna la “riformulazione e monitoraggio del piano di riequilibrio finanziario” con una serie di altre attività correlate motivandolo nel seguente modo, “in quanto l'Amministrazione non può far fronte alla stessa internamente per carenza di personale altamente qualificato e con competenze necessarie per portare avanti tali procedimenti”. Già a questo punto della nostra storia mi sorge spontaneo chiedere alla dirigente del settore e al Sindaco, se non sembra tardivo accorgersi che mancano le professionalità per fare un piano di rientro, anche solo una riformulazione, a soli dieci giorni dalla scadenza della sua presentazione...ma vabbè, andiamo avanti con la nostra storia.

Determinazione dirigenziale n.1111 del 29.05.2020. In presenza del Commissario Prefettizio ed un diverso dirigente del settore finanziario, per “supporto per le attività legate al monitoraggio del piano di riequilibrio adottato dall’Ente” ed altro, sempre “in quanto l'Amministrazione non può far fronte alla stessa internamente per carenza di personale altamente qualificato e con competenze necessarie per portare avanti tali procedimenti”, erano già stati utilizzati altri 33.000 euro circa.

Ma non finisce qui...

Determinazione dirigenziale n. 1009 del 08.03.2019. Durante l’amministrazione Giorgino, con altro ancora dirigente del settore finanziario, per “supporto per le eventuali modifiche da apportare al Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale approvato dall'Ente con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 27.11.2018”, veniva utilizzata la stessa società incaricata negli ultimi giorni, cui furono riconosciuti altri 22.000 euro circa.

Sono perplesso. I soldi degli andriesi lo sono ancor più forse...

Dunque, precisato che non intendo fare rilievi né sulle procedure utilizzate né sul fatto che si ricorra a consulenze esterne le quali, che anzi quando servono nell’interesse del comune e dei cittadini ben vengano, e proprio perché sono il primo a sperare che si trovi la migliore delle soluzioni per i debiti comunali che pesano sulle spalle degli andriesi in questo momento di grande difficoltà, chiederei sempre alla dirigente del settore finanziario in aggiunta al quesito di prima, essendo un suo compito, se almeno abbia relazionato all’amministrazione attuale circa le risultanze dei due incarichi esterni precedenti del 2019 e del 2020 che ho citato, prima di affidarne uno ulteriore nel 2021, con ulteriore e di gran lunga maggiore spesa.

Sono soldi degli andriesi e di cui i primi responsabili politicamente sono proprio il Sindaco di Andria Bruno e la sua maggioranza e siccome agli andriesi si dice sempre che ce ne sono pochi, pochissimi, sarebbe importante capire come vengono spesi».