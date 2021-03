Rinviate le elezioni per il rinnovo del consiglio provinciale

Lettera aperta a un'amministrazione appena nata: «Siamo i genitori dei ragazzi "murati" in casa»

Attualità

«Non comprendi il motivo per cui un ristorante, un bar, debba chiudere alle 18, se da quell'ora in poi la città è in delirio. L'ora giusta per i più giovani, che hanno l'età dei nostri figli, che nel frattempo sono a casa»