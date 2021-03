Consulenze esterne per il settore finanziario, D'Ambrosio: «Nessun falso da parte mia»

Continua il botta e risposta tra la Sindaca di Andria, Giovanna Bruno, e l’On. andriese, Giuseppe D’Ambrosio, sull’affidamento di servizi a supporto dell’attività del Settore finanziario del Comune di Andria. Dopo la replica della prima cittadina, D’Ambrosio rileva l’adozione di un provvedimento correttivo della determinazione di affidamento dei detti servizi, subito dopo il suo intervento: «ringrazio il Sindaco Giovanna Bruno per la tempestiva e puntuale risposta sugli incarichi esterni per le attività per il piano di rientro e di bilancio del Comune di Andria.

Le cifre da me riportate sono tutte estrapolate da atti amministrativi pubblicati sull’Albo Pretorio del comune, quindi consultabili da tutti.

Per questo a chi mi ha risposto, certamente per disattenzione spero, sarà sfuggito che io ho collegato i 75mila euro dell’ultimo incarico alla “riformulazione e monitoraggio del piano di riequilibrio finanziario con una serie di altre attività correlate”, quindi ho detto la verità sia sulla cifra sia sul fatto che si trattava di più attività da espletare.

Nessun falso da parte mia. Infatti sono comunque contento di aver potuto dare un piccolo contributo al chiarimento della questione se, come è accaduto, dopo il mio intervento, la ditta ha dovuto rettificare il preventivo e la dirigente del settore finanziario ha dovuto fare una nuova determinazione, la n. 501 del 04.03.2021 a correzione di quella precedente di due giorni addietro, oggetto del mio precedente intervento.

La correzione del dirigente dopo il mio intervento merita un mio grande abbraccio virtuale.

In verità non ho ancora capito però se il dirigente del settore finanziario abbia chiarito al Sindaco cosa ha prodotto l’incarico già dato e (spero) pagato nel 2019, cioè il supporto per le eventuali modifiche da apportare al Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale, ma sarà una mancanza dovuta alla scarsa mia conoscenza della materia contabile.

Condivido pienamente la preoccupazione del Sindaco circa la situazione attuale del personale comunale. Del resto è lo stesso Sindaco che ci evidenzia correttamente che da circa 10 anni, di cui buona parte di epoca giorginiana, hanno visto quale dirigente al settore finanziario proprio quello attuale, si ricorre all’esterno per formazione e consulenza ed altro proprio per il settore finanziario.

Sono certo che per il futuro, appena se ne avrà la possibilità, il Sindaco Bruno si adopererà per rendere autonomo il lavoro del servizio finanziario da tali decennali consulenze esterne che spesso rappresentano costi per i cittadini evitabili con oculatezza e programmazione».