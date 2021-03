De Mucci nominato coordinatore cittadino di Forza Italia

«Abbiamo provveduto a nominare l’amico Luigi De Mucci nuovo coordinatore cittadino di Andria di Forza Italia. Lo ringraziamo per l’impegno profuso in questi anni alla guida provinciale del partito ed è per questo che siamo certi che, con l’esperienza acquisita, Luigi sarà in grado di lavorare con successo nella sua città, rilanciando l’azione politica di Forza Italia.

A lui vanno i nostri migliori auguri di buon lavoro».

Lo dichiarano il commissario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis, e del vice commissario, il sen Dario Damiani.