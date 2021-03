Faraone e Sgarra: «A che punto sono i lavori di messa in sicurezza della discarica comunale?»

«Abbiano appreso, con grande preoccupazione, le ipotesi di reato contestate dalla Procura di Bari alla società Daneco per il presunto inquinamento della discarica di Giovinazzo, la stessa azienda che gestiva la discarica comunale di Andria in contrada San Nicola La Guardia - il commento delle consigliere comunali M5S, Doriana Faraone e Nunzia Sgarra -.

Questa, vogliamo ricordarlo, è la discarica che nel 2017 il M5S fece chiudere dalla Regione, la stessa nella quale evidenziammo che erano state ritrovate dall’Arpa quantità significative di percolato non emunto, per cui l’attuale amministrazione ha provveduto a fare una gara per il corretto smaltimento.

La questione è che andrebbe fatta la messa in sicurezza, intervento fondamentale di post gestione, per il quale la Regione ha stanziato in favore del Comune di Andria prima 5,7 milioni di euro e poi 4, 1 milioni di euro. In tutto circa 10 milioni di euro. La domanda che poniamo è una sola e molto semplice. A che punto stanno questi interventi di messa in sicurezza della discarica comunale per cui sono già disponibili circa 10 milioni di euro?»