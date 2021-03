Torna la luce in via Don Riccardo Lotti

Ripristinata la luce in via Don Riccardo Lotti. A darne notizia l'assessore al Quotidiano del comune di Andria, l'arch. Mario Loconte:

«E ancora una volta, luce fu! Da diverse settimane Via Don Riccardo Lotti, tratto in direzione del ex Mattatoio, è rimasta completamente al buio. La principale causa del malfunzionamento era legata ad un tratto di strada privata, motivo per cui l’ufficio interessato non poteva intervenire direttamente.

La vicenda rischiava di tramutarsi in un contenzioso che avrebbe portato via mesi di lavoro, denaro e serenità tra le parti.

Dopo aver ricevuto la segnalazione del comitato cittadino interessato, mi sono immediatamente adoperato per cercare di giungere ad una soluzione. Come potete vedere dalla foto, da ieri sera Via Don Riccardo Lotti è nuovamente illuminata. Grazie alla collaborazione tra pubblico e privato, tra uffici e politica, si è raggiunto il risultato sperato nell'interesse dei cittadini del quartiere.

Sono particolarmente soddisfatto per questo risultato, in quanto la riaccensione dell’impianto è avvenuta grazie alla “riaccensione” del dialogo. Quando tutti fanno la loro parte si raggiungono i risultati nell'interesse della collettività.

L'attenzione alla manutenzione ordinaria della nostra città deve necessariamente passare dall'ascolto e questa ne è la dimostrazione. Ringrazio la Multiservice con tutta la squadra intervenuta, gli uffici e i cittadini per la riposta fiducia».