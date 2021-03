Stadio comunale, in arrivo la sottoscrizione della convenzione con la Fidelis

«Sin dal nostro insediamento - spiegano gli assessori ai Lavori Pubblici, arch. Mario Loconte e alla Cultura e allo sport, Daniela Di Bari – ci siamo occupati della questione dello stadio cittadino e della gestione degli impianti sportivi, verificando una serie di scelte e di azioni che erano state già poste in essere nel passato e provando a correggerle sulla base delle specifiche esigenze delle associazioni e società sportive.

Per quel che riguarda in particolare la Fidelis, cui tutti quanti noi teniamo come cittadini per prestigio e per possibilità di far crescere, ulteriormente, lo sport ad Andria, ci siamo attivati con gli uffici per rimuovere una serie di ostacoli di carattere burocratico.

Abbiamo anche avuto il cambio del dirigente che ha lasciato il Settore a far data dal 1° febbraio. Subito dopo, con il nuovo dirigente,abbiamo subito avviato, su specifico indirizzo del Sindaco, un percorso ad hoc concordato, passo dopo passo, proprio con la società cercando, nel frattempo della formalizzazione della convenzione, comunque di assecondare le tante richieste formulate dalla stessa società comprendendo bene i disagi a cui è esposta e cercando di alleviarli il più possibile.

Comunque sarà di queste ore la sottoscrizione della convenzione, cosa che la squadra conosceva esattamente per averla concordata e strutturata insieme in ogni dettaglio, e anche se con un pò di difficoltà stiamo cercando di venire a capo anche di questa situazione. Per il prossimo anno faremo delle valutazioni dal punto di vista politico sulla gestione dello stadio, così come di tante altre strutture sportive che è giusto siano rese fruibili soprattutto da parte di chi lo sport lo fa vivere in città.

Ovviamente la città, per il nostro tramite, è molto vicina alla Fidelis, e lo è ovviamente anche il Sindaco, per il particolare momento calcistico della squadra e per le difficoltà create dalla pandemia a tutto il settore sportivo, in molti ambiti completamente fermi ormai da mesi».