Passa con 30 voti favorevoli la rimodulazione del piano di riequilibrio

Si è tenuta ieri la "seduta fiume" del Consiglio comunale chiamato a esprimersi su un importante provvedimento, quale quello della rimodulazione del piano di riequilibrio voluto dall'amministrazione Bruno per evitare il dissesto. Un piano che, differentemente da ciò che era previsto dal precedente, durerà 20 anni a partire dal 2018 e non più 15 anni.

Una delle questioni che ha animato il dibattito "trasversale" in aula è stato quello delle alienazioni previste che cambiano rispetto alla precedente versione per rendere "più appetibili" alcuni immbili e permettere all'ente di far cassa. Oggetto della discordia è stata la "rigenerazione urbana", senza alcuna variante al piano regolatore, di alcune aree già "edificate" come quella del circolo tennis, dell'immobile che ora ospita l'ufficio tributi e la sede del Cpr di viale Orazio. Ed è proprio su tale punto che si è dato mandato a una sorta di "commissione speciale" di individuare le aree e il relativo valore delle alienazioni.

Dopo l'approvazione da parte del Consiglio che ha fatto registrare 30 voti a favore, l'astensione della consigliera Faraone e l'assenza della consigliera Sgarra, la parola passerà al Ministero dell'Economia e delle Finanze che dovrà esprimersi sulla rimodulazione.