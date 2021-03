"Il tempo di Aldo Moro". Da oggi un allestimento a Palazzo di Città per ricordare il grande Statista

Alle 09:02 del 16 marzo 1978 in via Fani a Roma venne rapito Aldo Moro, presidente della Democrazia Cristiana. Si apriva così uno dei capitoli più drammatici e intensi della storia italiana, capitolo tragicamente conclusosi con il ritrovamento del cadavere del politico e intellettuale pugliese, avvenuto il 9 maggio 1978.

Per ricordare e celebrare la figura di uno dei personaggi più influenti della storia dell'Italia unita - nel giorno del suo 43esimo anniversario - il Comune di Andria mette in campo l'iniziativa "Il tempo di Aldo Moro". Nell'ingresso di Palazzo di Città, dove capeggia da anni un busto del grande statista, verrà allestita una scrivania molto simile a quella utilizzata da Moro negli anni di insegnamento presso l'Università di Bari. Sulla scrivania si potranno trovare testi, discorsi, interventi, articoli del politico democristiano, tutto ciò che serve per approcciarsi alla sua figura, e che chi vorrà potrà consultare stando proprio a quella scrivania.

«Abbiamo chiamato l'iniziativa "Il tempo di Aldo Moro" - ha spiegato l'Assessora alla cultura Daniela Di Bari - perché il tutto resterà allestito da oggi 16 marzo giorno del rapimento, fino al 9 maggio, giorno in cui si scoprì la tragica verità. Quei quasi due mesi tennero l'Italia con il fiato sospeso, e ne avrebbero cambiato la storia, e vogliamo che il ricordo non duri solo un giorno, ma tutto il periodo in questione. "Il tempo di Aldo Moro", tuttavia, ha anche un altro senso, e cioè quello che attraverso le sue parole, seduti a quella scrivania, chi vorrà potrà scandagliare il pensiero del politico e capire che il suo tempo - vista la lungimiranza della sua riflessione - non è ancora finito».

A inaugurare l'iniziativa è stata la Sindaca Giovanna Bruno, nonché Presidente del Centro Studi Aldo Moro, con una lettura degli scritti dello Statista in diretta sulla propria pagina Facebook, e su quella del Comune di Andria. L'appuntamento è alle 12:30.