Malcangi scrive ai parlamentari della Bat:«Vuoto di rappresentanza per Andria nel cons. provinciale»

Elezioni provinciali rimandate da troppo tempo: è questo l'argomento di un documento che Mirko Malcangi, come capogruppo della lista Futura - RCP, ha inviato ai parlamentari della provincia Bat.

«Come ben saprete, nella città di Andria, da poco più di cinque mesi si è insediata una nuova amministrazione, dopo una lunga parentesi di gestione affidata ad un Commissario straordinario. Da aprile 2019 Andria non è più rappresentata all’interno del Consiglio Provinciale della BAT, a causa dell'interruzione anticipata della precedente amministrazione guidata da Nicola Giorgino e grazie ad un vuoto normativo. Questo vuoto di rappresentanza non è più tollerabile per la comunità che ci ha democraticamente eletti e che merita degna rappresentanza in capo all'istituzione provinciale.

Siamo a quasi due anni da quel lontano 2019 e le elezioni provinciali per ben due volte sono state rinviate, causa COVID. È possibile che con gli strumenti che la tecnologia oggi offre non sia possibile svolgere le elezioni per rinnovare il Consiglio Provinciale? Vorrei ricordarvi, a tal proposito, che tutti noi partecipiamo a sedute di Giunta o Consiglio Comunale, che si svolgono anche da remoto, senza comprometterne affatto la regolarità né tantomeno l'efficacia amministrativa.

Ritengo dunque che una riflessione seria vada avviata, anche e soprattutto per evitare che si arrivi a giugno e, per cause non imputabili ad alcuno, venga calendarizzato un nuovo rinvio».