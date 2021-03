Faraone e Sgarra sul raddoppio della linea ferroviaria tra Andria e Corato

Nell’ultimo consiglio comunale sono state portate all’attenzione dei consiglieri comunali del M5S, Doriana Faraone e Nunzia Sgarra, due proposte di deliberazione. La prima, riguardante «l’acquisizione alla proprietà del comune di alcune nuove strade ed un sovrappasso realizzate dalla società Ferrotramviaria nell’ambito del raddoppio della tristemente nota linea ferroviaria tra Andria e Corato.

Tali nuove opere stradali sono state realizzate per eliminare alcuni passaggi a livello esistenti nell'agro cittadino verso Corato. Abbiamo rilevato un errore evidente nella stesura di tale deliberazione che abbiamo fatto correggere. Poiché siamo consce che la partecipazione del cittadino è fondamentale per la crescita di una città, invitiamo i proprietari dei terreni confinanti con queste nuove opere stradali a segnalare al Comune di Andria qualsivoglia problematica relativa alla realizzazione delle stesse, in modo tale da poter eventualmente intervenire tempestivamente per la soluzione.

La seconda delibera riguardava il piano triennale comunale dell’anticorruzione e della trasparenza, in relazione al quale la partecipazione ed il coinvolgimento dei cittadini è basilare. Sulla questione, stante il Covid, abbiamo dichiarato che rimarremo in attesa di vedere come concretamente l’amministrazione comunale intenderà agire».