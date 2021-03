Il messaggio della Sindaca per la giornata della memoria delle vittime di mafia

«Oggi è sia la Giornata della memoria per le vittime di mafia che la Giornata Mondiale contro le discriminazioni razziali.

Oggi è il primo giorno di primavera, simbolo di rinascita. È il giorno in cui ci eravamo abituati a vedere i giovani studenti sfilare per le strade delle città, elevando il grido: giustizia, legalità.

La celebrazione in quella forma è solo rinviata, a quando la pandemia ci avrà lasciato recuperare la nostra quotidianità.

Ma al di là della forma, è importante fermarsi a ricordare cosa sia la mafia, di cosa si sia fatta protagonista e artefice nel tempo, di quante vite abbia stroncato in nome di una sopraffazione carica di odio e di violenza. Ogni nome è una storia, una famiglia, un reticolo di affetti e sogni spezzati, azzerati, violentati. Ma la legalità è un bene maggiore, ha una forza più schiacciante.

La legalità che cammina sulle gambe di chi non si arrende, di chi denuncia, di chi lotta per contrastare ogni sopraffazione. Sopraffazione che nell'ideale mafioso si lega spesso anche al razzismo, all'intolleranza e allo sfruttamento. Un male subdolo, sempre a caccia di terreno fertile per proliferare.

Motivo per cui l'attenzione sul tema non può e non deve calare, puntando molto sulla cultura dell'uguaglianza da inculcare e coltivare nelle giovani generazioni, quale vessillo di civiltà. Questa è la cultura di cui piace nutrirci e che ci piace diffondere».