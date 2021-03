Interramento dei binari, Loconte: «Con via libera alla delibera un passo in più verso il futuro»

Nell'ultimo consiglio comunale è stata approvata la delibera per la presa in consegna di aree e opere di urbanizzazione realizzate da Ferrotramviaria in territorio andriese. Per l'assessore al ramo, Mario Loconte, si tratta di «un passo in più verso l’interramento della ferrovia. Un passo in più verso il futuro di Andria.

Ferrotramviaria, dopo aver concluso le procedure di esproprio e aver evitato il pericolo dei contenziosi, era in attesa della delibera da parte del Consiglio Comunale per la presa in consegna al nostro patrimonio delle aree e delle opere di urbanizzazione previste dal progetto.

Sono quindi felice di poter condividere con voi che il Consiglio Comunale ha votato la delibera all'unanimità, con 29 voti a favore.

Il passaggio era indispensabile per la prosecuzione del progetto che, ricordo, cambierà il volto della nostra Città e andrà ad incidere enormemente sulla mobilità regionale.

Con i 180 milioni di euro del Programma Operativo F.E.S.R. Puglia, verranno raddoppiati i binari della tratta Corato-Barletta, verrà interrata la ferrovia lungo tutto il percorso interno alla nostra città, per 2,9 chilometri di cui 460 metri in galleria.

Il traffico diminuirà grazie all’eliminazione dei passaggi a livello e sarà possibile spostarsi da un capo all’altro della città grazie alle tre nuove fermate. Ringrazio l'ing. Pio Fabietti RUP del progetto di Ferrotramviaria e quanti hanno e lavoreranno a questa importante trasformazione della nostra città.

Un passo in più verso tutto questo» ha concluso.