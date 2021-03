"Recovery sud": anche Andria aderisce alla rete dei Sindaci del mezzogiorno d'Italia

Il “Recovery Sud” è un’idea nata dal Sindaco di Acquaviva delle Fonti, Davide Carlucci, che sta prendendo piede in tutto il meridione d’Italia e che ha come obiettivo principale quello di creare una rete di Sindaci per il Piano nazionale di ripresa e resilienza e trasformarlo in occasione di crescita per il Mezzogiorno. Un “movimento” che attualmente conta 300 Sindaci di diverse regioni (Puglia, Campania, Sicilia, Basilicata, Molise, Sardegna e Abruzzo).

Alla rete ha aderito anche la Città di Andria con la Sindaca Giovanna Bruno che ha dichiarato: «i Sindaci del meridione in azione con "Recovery sud". Siamo circa 300 amministratori locali del mezzogiorno d'Italia, intenti a coordinarci per sostenere la proposta al governo affinché il PNRR tenga presente dello squilibrio che il sud Italia nel tempo ha accumulato rispetto al resto d'Italia. Ritardi nelle infrastrutture, nella capacità di spesa di progetti e opere pubbliche, nei servizi, nelle opportunità di sviluppo, nelle politiche sociali e del lavoro, nelle potenzialità ambientali. Insomma, un modo per fare rete e non andare in ordine sparso, provando a trovarsi preparati di fronte alla ormai imminente sfida del Recovery Found».