Crescono i contagi ad Andria, Bruno: «Sforzo comune per uscire dalla crisi economica e sanitaria»

Si è tenuto ieri l’incontro tra l’amministrazione comunale e il presidente dell’Apea (l’associazione che raggruppa acconciatori, parrucchieri ed estetisti di Andria), Francesco Palumbo, per discutere delle conseguenze sul settore delle chiusure dettate dalla zona rossa.

«L'incontro è stato opportuno – ha dichiarato la Sindaca, Giovanna Bruno - anche per spiegare che un Sindaco non può allentare le restrizioni imposte dalla zona rossa. Tutt'altro. Un primo cittadino le può soltanto inasprire qualora ci fossero i presupposti. Comprendo le ansie e le preoccupazioni, soprattutto di questi settori particolarmente colpiti da un anno a questa parte. Penso ai mercatali, penso agli operatori del teatro, della musica, della cultura, delle arti, penso a tutto il mondo dello sport. E poi a tanti altri settori commerciali duramente colpiti, dalla ristorazione all'abbigliamento, solo per fare degli esempi. Per questo dobbiamo essere collaborativi e tentare, tutti insieme, di uscire da questa agonia».

Poi il punto sui dati di Andria: «purtroppo i contagi continuano ad essere in aumento. Il dato aggiornato della Prefettura parla di 333 contagi attivi. I decessi sono 128. 3.222 i guariti».

Presente all’incontro anche l’Assessore al ramo, Cesare Troia, che si dice preoccupato e vicino a tutte le categorie colpite dalle chiusure previste dai vari provvedimenti governativi: «condividiamo le preoccupazioni dell'associazione APEA e di tutte le categorie colpite dalla zona rossa però, nostro malgrado, non ci è consentito assumere decisioni che riducono le azioni restrittive in contrasto con il dettato normativo. La nostra azione può configurarsi solo nella ipotesi di adottare maggiori azioni restrittive. Questa, oltre ad essere un’emergenza sanitaria, è anche sociale ed economica a cui tutti siamo chiamati, ognuno per il proprio ruolo, a fronteggiare in maniera responsabile e compatta. Siamo costantemente in collegamento con tutte le Istituzioni nel monitorare la situazione epidemica. Ci siamo fatti carico delle doglianze della categoria che saranno valutate via via in ordine all'andamento pandemico».