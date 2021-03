Matrimoni anche di domenica?

Il consigliere comunale del M5S, Coratella, per far fronte alla crisi del settore dei matrimoni ne ha proposto la celebrazione anche di domenica e lo ha fatto scrivendo al Vescovo: «In questo periodo di pandemia il settore wedding è stato duramente colpito. Il 2020 è stato un anno devastante e il 2021 è peggiorato perché la pandemia incombe e non permette una ripartenza del settore che è in ginocchio.

Mi sono giunte delle richieste da chi opera nel settore e che spera di poter tornare a lavorare e ho pensato ad una richiesta che vorrei sottoporle.

Un grande aiuto che la Chiesa potrebbe soddisfare sarebbe quello di consentire dopo la ripartenza, sino a tutto il 2022, i matrimoni di domenica.

Questo permetterebbe di avere dei giorni in più per recuperare un lunghissimo periodo di inattività, ridando fiato alle tante famiglie di tutto il settore, come i fotografi, i camerieri, fiorai, oggettistica, dj e tante altre figure che lavorano grazie al settore wedding.

Sono certo che la sensibilità che contraddistingue la nostra Curia supererà gli eventuali ostacoli che potrebbero esserci, offrendo la possibilità di rialzarsi a quegli andriesi che stanno soffrendo tantissimo per la mancanza di lavoro.

Sarei felice se questa richiesta fosse ascoltata, così da poter pensare insieme a tanti concittadini che si ricomincerà con tanta carica e una buona prospettiva».