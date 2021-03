La Sindaca Bruno incontra i rappresentanti dei venditori ambulanti

Ieri, sino a sera, si è tenuta a largo Torneo la manifestazione dei venditori ambulanti che chiedevano di far ripartire il mercato in sicurezza. Poi l'incontro con la Sindaca, Giovanna Bruno, che ha rimarcato l'impossibiltà per una prima cittadina di prendere qualsiasi provvedimento in tal senso e l'impegno di portare ai tavoli istituzionali il disagio manifestato: «Settimana iniziata con "tensione sociale". Manifestanti che, ordinatamente, anche se in forma non organizzata preventivamente, chiedono attenzione da parte delle istituzioni.

Non promesse o rassicurazioni. Nemmeno ristori. Solo di poter lavorare e riprendere a farlo il prima possibile.

Commercianti, ambulanti, rappresentanti di altre categorie colpite da questo o dai decreti precedenti. A loro non serve sentirsi ripetere ancora una volta che un sindaco non può allentare le restrizioni imposte dalla zona rossa. A loro non serve sentirsi ripetere che il contagio corre, che le strutture sanitarie sono a rischio capienza. A loro interessa che il sindaco si faccia carico della loro condizione, della difficoltà a far fronte al quotidiano perché ormai da troppo tempo il loro lavoro, diversamente da quello altrui, è fermo.

Come la chiamate questa? Per me è “tensione sociale”. Scontata, per certi versi. Non a caso ho sempre detto che la pandemia mi fa paura per la sua portata sanitaria, ma anche per i gravi risvolti economici e sociali.

Ho ricevuto a Palazzo di Città una rappresentanza dei manifestanti, arrabbiati ma collaborativi. Ho raccolto lo sfogo e provato a spiegare il quadro in cui in questo momento ci troviamo.

E a proposito di azioni: i mercatali sanno bene, per esempio, che questo sindaco ha concesso il regolare svolgimento del mercato quando altrove era fermo. Lo ha potuto fare, forzando, e lo ha fatto. Con grande responsabilità del comparto, che si è attenuto alle regole e alle prescrizioni.

Ma la zona rossa attuale, imposta dal decreto, non me lo consente. Come non mi consente di aprire altre attività. In ogni caso mi faccio carico di rappresentare istituzionalmente, ai tavoli a cui sono chiamata, questo disagio. È il minimo che io possa fare.

Così come sarà investito il consiglio comunale di alcune iniziative specifiche. Ciò non placherà la rabbia e l'amarezza, me ne rendo conto, ma insieme troveremo le soluzioni».