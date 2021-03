Giunta proroga contratti Multiservice e approva progetti per attrezzare spazi a Palazzo Ducale

Prorogati di altri 2 mesi, dal primo aprile al 31 maggio 2021, i contratti affidati dal Comune alla Multiservice per i servizi di manutenzione degli edifici comunali e degli impianti sportivi, delle strade di proprietà comunale, di manutenzione della pubblica illuminazione, del verde pubblico e di pulizia degli uffici comunali. Lo ha deciso, oggi, la Giunta Comunale autorizzando i dirigenti dei settori comunali interessati a procedere all'affidamento in proroga dei servizi. Il tutto nel quadro della conclusione di un complesso percorso, anche procedimentale, di definizione dei contenuti dei nuovi affidamenti in rimodulazione e razionalizzazione, anche in ragione del vaglio del nuovo Piano Industriale della Multiservice.

La Giunta Bruno ha anche approvato 3 progetti definitivi, a valere sui fondi Feasr 2014/2020, per altrettanti avvisi pubblici del Gal “Le città di Castel del Monte”. Il primo progetto riguarda la realizzazione, nel Parco dell’Alta Murgia, di una stazione di bici elettriche per la promozione della mobilità lenta e sostenibile. Gli altri due progetti puntano a rifunzionalizzare alcuni ambienti del piano terra di “Palazzo Ducale” per attrezzarlo, in parte, a spazio di “promozione della produzione enogastronomica locale”in linea con il bando del Gal che si chiama “Accorciamo la filiera”, ed in parte a spazio di “allestimento culturale multimediale” nel quadro del bando denominato “Le poste di Federico II di Svevia”.

La Giunta ha anche approvato il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza per gli anni 2021-2023.