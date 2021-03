Divieto circolazione bici elettriche, Colasuonno: «Siamo fra i pochi enti a esserci mobilitati»

Dopo l'adozione dell'ordinanza da parte della Sindaca del divieto di circolazione delle bici elettriche nelle zone pedonali cittadine, è intevenuto l'Assessore alla sicurezza, Pasquale Colasuonno per commentare il provvedimento adottato: «Ora ci sono i segnali e c’è l’ordinanza: il tratto di Corso Cavour chiuso al traffico, Via Regina Margherita e Viale Crispi sono interdetti alle bici elettriche.

Le multe per chi trasgredirà l’ordinanza vanno, per legge, dai 25,00 ai 500,00 euro.

Certo, ora l’ordinanza andrà fatta rispettare e non sempre le forze dell’ordine ce la faranno visti tutti gli altri compiti che devono assolvere. Certo, sono solo le tre vie centrali e le bici sfrecciano su un’area molto più estesa.

Le criticità le conosciamo tutte, e non abbiamo difficoltà ad ammettere che si tratta di una toppa che abbiamo messo a un problema molto più ampio, di cui stanno soffrendo tutte le città italiane.

Le amministrazioni locali, in questo ambito, hanno il potere di mettere solo toppe in effetti. Per una soluzione organica del problema c’è bisogno che se ne facciano carico a Roma.

Eppure la nostra parte abbiamo voluto farla e continueremo a farla, visto che prima nessuno si era mai mosso sull’argomento, e attualmente siamo fra le poche amministrazioni ad esserci mobilitati.

Speriamo di non rimanere in pochi e di non essere lasciti soli».