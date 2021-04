Gli auguri di buona Pasqua alla città dal presidente del consiglio comunale

«Quest’anno la Pasqua, con la resurrezione del Signore, non assume soltanto un valore religioso, ma anche un significato diverso. In un periodo così difficile, a causa della pandemia da covid19, trascorrere la Santa Pasqua nel chiuso delle nostre case, continuando a rispettare le precauzioni necessarie per fermare la spirale infettiva, è la rappresentazione più tangibile di quanto difficile sia il tempo che stiamo vivendo. Noi tutti abbiamo il forte desiderio di tornare alla normalità, ma potremo farlo in maniera graduale e quasi sicuramente conservando ancora per un po’ le norme di distanziamento sociale, l’abitudine di utilizzare guanti e mascherine e limitando le nostre uscite da casa. E’ importante sapere che ogni forma di imprudenza può farci tornare al punto di partenza. Ciò nonostante, non dobbiamo perdere la SPERANZA e neanche l’occasione per riflettere sull’importanza dei valori della solidarietà e degli atti di responsabilità collettiva. Siamo certi che la nostra Città tornerà presto a rimettersi in moto, appena tutte le attività torneranno a riaprirsi, uscendo da protagonisti da questo difficilissimo periodo di crisi economica.

Come Presidente del Consiglio della nostra Città, a nome di tutto il Consiglio Comunale, rivolgo gli auguri di Buona Pasqua ai cari concittadini ed in particolar modo agli ammalati, agli anziani ai bambini, ai medici e agli operatori ospedalieri che, anche in questi giorni di festa, sono al lavoro per fronteggiare il diffondersi della pandemia e le tante emergenze. Sono sempre più convinto che tocca alle Istituzioni pubbliche, all’intera amministrazione comunale, il dovere di dare risposte immediate e significative al grande disagio sociale e sanitario. Torneremo presto a riabbracciarci».