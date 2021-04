La Giunta conferma la riduzione del 25% delle indennità di Sindaca e assessori

Con propria deliberazione, la Giunta comunale di Andria ha confermato la riduzione delle indennità di Sindaca e assessori, così come previsto dal piano di riequilibrio finanziario la cui rimodulazione è stata approvata circa un mese fa con 30 voti favorevoli.

Le riduzioni saranno mantenute per tutta la durata del periodo previsto nel piano di riequilibrio, cioè il 2037 e che porterà un'economia per l'ente che dovrebbe servire per ripianare la grave situazione deficitaria dello stesso.

Pertanto le indennità saranno così ridotte:

per la carica di Sindaco si passerà da 4.734,10 euro a 3.550,57 euro ;

si passerà da 4.734,10 euro a ; per l' incarico assessorile da 2.840,46 euro si passerà a 2.130,34 euro ;

da 2.840,46 euro si passerà a ; per il vice Sindaco dai 3.550,58 euro si passa a 2.130,34 eur o;

dai 3.550,58 euro si passa a o; per gli "assessori part time" si passerà da 1.420,23 euro a 1.065,17 euro.

Anche al Consiglio comunale toccherà esprimersi, nella seduta di giovedì prossimo, su una proposta di riduzione dell'indennità per la carica di Presidente del Consiglio comunale e dei gettoni di presenza per i consiglieri comunali.