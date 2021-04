M5S: «Inaugurazione della Questura a giugno risultato importantissimo per la nostra provincia»

«L’inaugurazione a giugno della Questura della Bat ad Andria è un risultato importantissimo e dimostra ancora una volta l’attenzione del Governo per la nostra Provincia». Così la capogruppo regionale del M5S Grazia Di Bari e i consiglieri comunali di Andria del M5S Michele e Vincenzo Coratella in seguito all’annuncio del Sottosegretario all’Interno Carlo Sibilia sull’inaugurazione a giungo della Questura della Bat ad Andria

«Parliamo di un presidio di legalità - continuano - per cui siamo in prima linea da anni, e di cui abbiamo seguito costantemente l’iter per la costruzione, come dimostrano i sopralluoghi fatti, che tra poche settimane diventerà finalmente realtà. Sappiamo che ci sono ancora tante questioni da risolvere per la sicurezza nella Bat, come emerso anche dalla parole del Procuratore della Repubblica di Trani Renato Nitti, ma la Questura sarà sicuramente un tassello importante per affermare la presenza dello Stato e per combattere i fenomeni criminali.

La sicurezza, la legalità, e il rispetto delle regole sono valori fondamentali per la rinascita del nostro territorio».