No alla bretella sud, Marchio e Di Lorenzo: «Battaglia politica e culturale importante per comunità»

Con la seduta del 27 aprile si conclude una vicenda annosa che ha occupato per anni le pagine dei giornali - così Sub Commissario PD Andria Lorenzo Marchio e il capogruppo consiliare Michele Di Lorenzo -. Il Consiglio Comunale di Andria si è pronunciato sulla variante urbanistica, necessaria alla realizzazione della cosiddetta bretella sud di Andria, esprimendosi per il diniego.

Si trattava del progetto di realizzazione di una nuova strada a quattro corsie che per circa 9 chilometri doveva correre parallela all'attuale tangenziale, a poca distanza da questa. Grazie alla costituzione di un Comitato di Difesa del territorio, con le associazioni di Legambiente, Italia Nostra e Forum Ambientalista Puglia, la vicenda è stata portata all’attenzione dei mezzi di comunicazione nel 2018. A distanza di anni, ieri sera è stato finalmente bocciato questo vecchio progetto Anas che risale agli anni 80/90 e che minacciava di trasformare il nostro territorio in maniera permanente.

Il gruppo del PD è stato in grado di promuovere un dibattito consiliare che ha fatto emergere tutte le contraddizioni insite in questa opera dal punto di vista urbanistico ed economico. È emerso che “l'opera avrebbe l'effetto di aumentare il cd. disordine urbanistico, inteso come espansione disordinata e incontrollata dei processi di trasformazione di un'area omogenea e funzionalmente collegata alla città di Andria, a Castel del Monte e alle principali direttrici per Minervino, Spinazzola e Corato. Inoltre l'effetto segmentazione e parcellizzazione del territorio, causato dalla sovrapposizione di due grandi infrastrutture viarie parallele a brevissima distanza l'una dall'altra dimostra l'assenza di una seria pianificazione urbanistica che indurrebbe una ulteriore dispersione urbana della città nel versante meridionale con un eccessivo consumo di suolo in una area agricola con scarsa densità abitativa”.

L’emendamento proposto dai consiglieri del Pd ha quindi chiarito come le infrastrutture debbono servire al territorio e alla comunità, senza deturpare l’ambiente o bloccare uno sviluppo ordinato della città. Si tratta indubbiamente - conclude la nota di Marchio e Di Lorenzo - di una battaglia politica e culturale importante per la nostra comunità perché riafferma la priorità della politica, facendo emergere le opinioni di quelle personalità politiche, di ogni orientamento politico, che coerentemente si sono posti a difesa di Andria e del suo territorio».