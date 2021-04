Primo Maggio ad Andria, l'omaggio del PD a Di Vittorio: "L'Italia deve ripartire dal lavoro"

Il partito democratico di Andria vuole ricordare la festa del lavoro onorando la figura di Peppino di Vittorio, il quale il Primo Maggio del 1956 chiuse un comizio dicendo che la festa del lavoro doveva essere la festa dell'unità e dell'amicizia.

«Si tratta dei valori dai quali dobbiamo ripartire ancora oggi. Dobbiamo avere la forza, come è successo in altre fasi storiche de nostro Paese, di rialzarci e ricominciare a camminare e lo possiamo fare partendo dal lavoro, come dice la nostra Costituzione» commentano il Capogruppo Consiliare PD, Michele Di Lorenzo e il Sub Commissario cittadino Lorenzo Marchio.

L’iniziativa si terrà domani, 1 maggio alle ore 11,15 presso Piazza Di Vittorio, alla presenza delle autorità politiche e sindacali.