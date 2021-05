Bilancio di previsione e DUP all'ordine del giorno del prossimo consiglio comunale

La conferenza dei capigruppo, informa il Presidente del Consiglio Comunale, dr. Giovanni Vurchio, ha fissato per mercoledì 26 maggio, alle ore 16, la prossima seduta del Consiglio. «È un importante appuntamento che vede spiccare, tra i diversi punti all'ordine del giorno, l'approvazione del DUP (documento unico di programmazione) e il bilancio di previsione finanziaria 2021/2023. Il DUP è il documento politico più importante di una amministrazione in quanto rappresenta la sua linea strategica ed operativa, mentre il bilancio di previsione, descrive tutti i flussi finanziari in entrata e in uscita».

Oltre a questi due provvedimenti, l'ordine del giorno prevede l'esame della proposta di programma triennale dei lavori pubblici 2021/2023", della proposta di delibera sul piano delle alienazioni e valorizzazione immobiliari e di quella per il rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione degli accessi e passi carrabili. Infine l'esame delle interrogazioni ed interpellanze presentate dai gruppi politici.

«Desidero ringraziare gli uffici comunali ed i loro dipendenti, il Segretario generale e tutti i consiglieri comunali che stanno partecipando, con attenzione e dedizione, a tutte le commissioni consiliari al fine - conclude Vurchio - di licenziare, nel miglior modo possibile, questi importanti provvedimenti per la vita amministrativa dell'Ente».

I lavori consiliari andranno in rete in modalità streaming mediante accesso sul portale del comune di Andria www.comune.andria.bt.it.