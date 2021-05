Lavori pubblici, l'assessore Loconte replica alle consigliere Faraone e Sgarra

Sulle candidature del Comune ai contributi per la progettazione, definitiva ed esecutiva, di 3 interventi per la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico e di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole Vaccina e Della Vittoria, interviene l'assessore ai Lavori Pubblici, arch. Mario Loconte.

«I tre progetti - precisa Loconte - sono stati candidati nel gennaio 2021 e riguardano la progettazione definitiva ed esecutiva relativa al rifacimento del canale Ciappetta Camaggio tratto Via Carmine – Via Eritrea; l’efficientamento energetico dell'edificio scolastico "Della Vittoria" e della “Vaccina”. Sono stati ritenuti ammissibili e sono utilmente collocati in graduatoria. Al momento però, i progetti finanziati sono i primi 1118. La graduatoria è stata definita - secondo criteri stabiliti dalla legge 160/2019 che ha previsto contributi erariali a favore degli enti locali a copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva - dal Ministero, dando priorità al tema della messa in sicurezza e tenendo conto degli indicatori di bilancio dell’Ente. Ad incidere sul posizionamento, poco favorevole in graduatoria, è la ben nota situazione finanziaria dell’Ente, per quanto l’intervento di Via Carmine e di Via Eritrea hanno una collocazione più favorevole.

Considerando l’ammissibilità dei progetti con i successivi stanziamenti potremo beneficiare dei finanziamenti previsti a seguito dello scorrimento della graduatoria, così come già avvenuto, lo scorso anno, per “il canale di smaltimento e acque meteoriche” – S. Valentino e “la manutenzione degli impalcati della tangenziale”, entrambi attualmente in fase di redazione.

Dunque come hanno dichiarato pur impropriamente anche le consiglieri comunali Faraone e Sgarra nel loro recente comunicato dedicato a questi 3 interventi, al momento i finanziamenti non sono andati a buon fine, ma faremo ogni sforzo per il loro recupero, come è già avvenuto, appunto, per l'intervento su San Valentino».