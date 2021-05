Progetto Enit Israele, ass. Troia: «La promozione non ha valenza politica»

Con riferimento all'iniziativa ENIT- progetto Israele, l'assessore alle Attività Produttive, dott. Cesareo Troia, osserva che «l'iniziativa è stata promossa da un ente pubblico, appunto l'Ente nazionale per il Turismo che, attraverso l'Associazione delle Città dell'Olio, di cui Andria è da anni uno dei comuni fondatori più attivi e prestigiosi, ha coinvolto i diversi associati. I comuni soci che hanno aderito all'iniziativa, tra i quali appunto Andria, hanno perciò messo a punto un programma di promozione dei propri prodotti enogastronomici consistito in un filmato in lingua ebraica presentato, insieme agli imprenditori interessati, nel corso di una conferenza stampa.

Tutto era pronto da tempo e la presentazione non era avvenuta prima – prosegue Troia – a causa delle restrizioni Covid. Non appena siamo passati in zona gialla abbiamo fatto la conferenza stampa nella prima data utile. La promozione del progetto Enit-Israele non ha, evidentemente, alcuna valenza politica come è altrettanto chiaro che non potevamo prevedere lo scoppio delle ostilità di cui auspichiamo la immediata cessazione. Nè potevamo perdere questa opportunità offertaci dall'Associazione e alla quale abbiamo inviato il video per i successivi passaggi. Questo è accaduto e questi sono i fatti: il resto è un tentativo di polemizzare sul nulla».