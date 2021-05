Lodispoto incontra il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale Mara Carfagna

«Il lavoro per l’approvazione del Contratto Istituzionale di Sviluppo della nostra Provincia è incessante e ci auguriamo che l’interlocuzione con il Governo possa presto dare i suoi frutti».

Lo dichiara il Presidente della Provincia di Barletta Andria Trani Bernardo Lodispoto a seguito della riunione di ieri a Roma con il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale Mara Carfagna ed il Prefetto di Barletta Andria Trani Maurizio Valiante, nel corso della quale è stata condivisa l’esigenza di una ripresa concreta del confronto già proficuamente avviato con il Governo Conte per la definizione delle procedure necessarie per la sottoscrizione del CIS. All’incontro di ieri hanno preso parte anche i Senatori Licia Ronzulli e Dario Damiani che hanno sostenuto fortemente l’iniziativa.

«Il Ministro Carfagna ci ha rassicurato sulla forte attenzione da parte del Governo centrale nei confronti delle esigenze più volte rappresentate dalla nostra provincia - ha dichiarato il Presidente Bernardo Lodispoto -. Confidiamo che nell’agenda del Governo possa trovare posto la sottoscrizione del Contratto Istituzionale di Sviluppo della Bat, anche in considerazione della forte aspettativa del territorio: le idee progettuali che da tempo abbiamo condiviso con il Partenariato Economico e Sociale, in rappresentanza del tessuto socio-economico-produttivo locale, consistono infatti in interventi infrastrutturali e strategici indispensabili per dare una forte accelerazione al percorso di crescita e sviluppo della nostra provincia e superare così le criticità che da tempo interessano questo territorio. Abbiamo inoltre ribadito al Ministro Carfagna che il chiaro intento dei progetti presentati al Governo è anche quello di integrarsi perfettamente con quelli già esistenti in altri territori della Regione Puglia già dotati del CIS (Foggia e Taranto), promuovendo così la competitività della Bat in un contesto regionale e meridionale. Siamo fiduciosi - ha proseguito il Presidente Lodispoto -, perché abbiamo percepito dal Ministro segnali positivi rispetto alla concreta attuazione di questi interventi strategici per lo sviluppo sociale, economico, culturale ed ambientale del territorio».

Il Presidente della Provincia ha poi concluso: «L’impegnativo percorso del CIS è dunque arrivato nella sua fase cruciale: per questo bisogna ancora una volta riconoscere il prezioso apporto fornito dalla Prefettura, che sta curando con qualificato impegno e concretezza i rapporti interistituzionali con la tecnostruttura del Ministero per il Sud e la Coesione Territoriale per favorire in tempi utili il raggiungimento di questo straordinario risultato».