Capolinea bus, si ipotizza lo spostamento dalla stazione a Largo Ceruti

Si è tenuto ieri un incontro tra i responsabili delle aziende di trasporti e l'amministrazione comunale, nella persona dell'ass. Colasuonno.

«Di fronte a un'esigenza inderogabile - spiega l'assessore - ci si siede al tavolo e si prova a trovare una soluzione.

Così abbiamo fatto ieri. Intorno al nostro tavolo c'erano tutte le aziende di trasporti che fanno capolinea in piazza Bersaglieri: Ferrotramviaria, Ferrovie del Gargano, STP e ASA. Oltre a noi dell'Amministrazione.

L'esigenza è quella di spostare i capolinea da quella piazza, perché come è noto i lavori d'interramento della ferrovia procedono come da programma, e presto la Stazione Centrale sarà crocevia di mezzi pesanti indispensabili per i lavori.

Ecco che quella zona va assolutamente decongestionata per facilitare l'andamento dei lavori, per fluidificare la circolazione del traffico cittadino e perché non bisogna abusare della pazienza dei residenti che - nonostante i dubbi iniziali - hanno accettato responsabilmente il raddoppio degli autobus mattutini, utili a portare i ragazzi a scuola in sicurezza.

L'ipotesi vagliata ieri è quella di spostare i capolinea in Largo Ceruti (nei pressi del Liceo Classico). Siamo ancora in fase preliminare, manca una verifica su campo e soprattutto manca il fondamentale coordinamento con la Regione. Eppure al momento quel luogo sembra una soluzione buona per tutte le esigenze.

Come abbiamo trovato soluzioni per molte altre problematiche finora, troveremo una soluzione anche per questa. Del resto ci guida la consapevolezza, l'entusiasmo e la responsabilità di stare lavorando per il cambiamento».