Tavolini per strada, semplificazione e coordinamento tra gli uffici comunali per ripartire al meglio

Si è tenuta questa mattina, a Palazzo di Città, alla presenza della Sindaca, Giovanna Bruno, e degli assessori Cesare Troia e Pasquale Colasuonno la conferenza stampa di presentazione della deliberazione di giunta con la quale l'amministrazione ha dato l'ok ai tavolini in strada per bar e ristoranti e ha previsto la semplificazione delle procedure per il rinnovo o la prima richiesta delle concessioni.

«Ringrazio l'assessore alle radici Cesare Troia che è giunto al provvedimento utilizzando la concertazione con le parti sociali e i vari uffici comunali. Con questa delibera agevoliamo la ripresa delle attività commerciali pesantemente colpite dalle chiusure causate dalla pandemia. È necessario ripartire dalla valorizzazione del nostro territorio e della nostra economia» ha dichiarato la Sindaca.

Poi, è intervenuto l'assessore Troia per illustrare nel dettaglio ciò che è previsto nell'atto approvato e delle attività che l'ente porrà in essere per permettere a tutti di ripartire in sicurezza e, soprattutto, in modo semplificato.

A chiusura è intervenuto l'assessore Colasuonno per ribadire quello che sarà l'impegno della Polizia Locale nelle attività di controllo del rispetto della normativa anticontagio e delle disposizioni previste dalla giunta.

La conferenza stampa: