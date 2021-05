Sgarra (M5S): «Ripristinare la pubblica illuminazione sulla strada per il SS. Salvatore»

Pubblica illuminazione e sopralluoghi sulla Sp31: ne parla in una nota la consigliera del M5S Nunzia Sgarra.



«Durante il consiglio comunale di ieri, a cui ho partecipato, ho appreso dal Presidente Vurchio, che avevamo con Doriana Faraone in precedenza interessato per una questione di pubblica illuminazione carente sulla SP 31, dalla periferia di Andria fino al SS Salvatore e che ringrazio per l'interessamento, che il competente settore provinciale ha eseguito sopralluoghi per cui è stato verificato che una linea funziona, mentre per le altre non funzionanti sono state avviate progettazioni per la loro messa in esercizio.

Nella nota della provincia che il Presidente Vurchio in aula consiliare mi ha cortesemente fornito, viene anche riportato il parere favorevole all'intervento diretto da parte del Comune di Andria, per velocizzare il ripristino della pubblica illuminazione in quella zona.

Servirà un atto tra Provincia e Comune che certamente lo stesso Presidente Vurchio provvederà a sollecitare.

Ecco un altro esempio di collaborazione trasparente e della nostra concretezza a favore dei cittadini andriesi, coerentemente con quanto detto in campagna elettorale.

Io e Doriana, siamo e saremo sempre contrarie a qualsiasi "accordicchio" fatto ingannando i nostri elettori».