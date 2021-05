Gara appalto rifiuti, Faraone e Sgarra: «Offerta al ribasso di Sangalli ritenuta poco affidabile»

«Eccoci ad una nuova “puntata” della gara ponte di due anni per la raccolta dei rifiuti in città, gara condotta dall’Ager Puglia (Agenzia regionale rifiuti), per la quale ormai si rischia di consumare più tempo per aggiudicare questa gara rispetto alla sua durata»: esordiscono così in un nota Doriana Faraone e Nunzia Sgarra, Consigliere comunali M5S Andria.

«Nell’ultimo nostro intervento al riguardo, avevamo riferito che l'aggiudicazione alla Sangalli era stata sottoposta a verifica di congruità dell’offerta dalla commissione.

Colpo di scena!

Il verbale di verifica AGER a firma del dott. Grandaliano del 18.05.2021, riporta testualmente che “l’offerta debba ritenersi poco affidabile e non è verificata la sua congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità”.

Per noi andriesi questo significherà passare da un ribasso, rispetto al prezzo base di gara del 11,69% (Sangalli) ad un ribasso del 5,142% della nuova aggiudicataria, cioè la RTI Gial Plast srl con Si.Eco Spa.

Noi non siamo esperte in materia di appalti pubblici, quindi vi continueremo a riferire quello che riportano gli atti, affinchè tutti siano a conoscenza di ciò che accade, coerentemente con quanto promesso in campagna elettorale.

Non ci resta quindi che attendere eventuali reazioni a questo verbale, da parte degli interessati».