Attivazione sala operativa VVFF Bat, la soddisfazione del Presidente Lodispoto

Giovedì 27 maggio 2021 segna una data importante per la Sesta Provincia pugliese a seguito dell’attivazione della Sala Operativa Provinciale del Comando dei Vigili del Fuoco di Barletta-Andria-Trani: si sono infatti concluse le operazioni di distacco dai Comandi limitrofi dei Vigili del Fuoco di Bari e Foggia ed in questo modo si è potuto procedere in maniera autonoma alla gestione e all’esecuzione del dispositivo di soccorso tecnico urgente.

La nuova Sala Operativa Provinciale dei Vigili del Fuoco di Barletta-Andria-Trani, collocata all’interno della sede del Comando di via Turi angolo via Trani, è dotata dei più moderni sistemi di automazione come la trasmissione via VOIP, la filodiffusione e l’utilizzo di schermi touch screen per gli operatori: con l’attivazione della Sala Operativa Provinciale autonoma le telefonate di soccorso – precedentemente veicolate attraverso la Sala Operativa Provinciale di Bari – saranno indirizzate verso la nuova Sala Operativa Provinciale di Barletta-Andria-Trani, e di conseguenza anche i relativi servizi ad eccezione delle chiamate provenienti dal distretto telefonico del Comune di Bisceglie che continueranno ad essere gestite dal Comando dei Vigili del Fuoco di Bari.

L’organizzazione logistica del Comando dei Vigili del Fuoco BAT prevede la collocazione delle squadre di soccorso presso la sede di via Turi angolo via Trani mentre la sede di via Reichlin (ex Orto Botanico) offre gli uffici aperti al pubblico e la gestione logistico-amministrativa del Comando.

Il Presidente della Provincia di Barletta-Andria-Trani, avv. Bernardo Lodispoto, esprime la sua massima soddisfazione: «L’autonomia della Sala Operativa Provinciale dei Vigili del Fuoco della BAT rappresenta un passo importante per il nostro territorio in termini di sicurezza, di servizi e di tempestività negli interventi, ma deve essere al tempo stesso un punto di partenza: già da tempo la Provincia ha avviato, anche su sollecitazione del Partenariato Economico e Sociale della BAT, le procedure per l’apertura di tutti quegli uffici che a dodici anni dall’istituzione della Sesta Provincia Pugliese ancora attendiamo.

A luglio, con la consegna dei locali, diventerà pienamente operativa la Questura e dunque voglio pubblicamente dare atto del grande impegno, costante e rigoroso, profuso da S.E. il Prefetto Maurizio Valiante per il perseguimento di questo risultato. È attesa a breve anche l’operatività per le sedi dei Comandi Provinciali di Carabinieri e Guardia di Finanza ed inoltre ci siamo attivati per ottenere l’appartenenza del nostro territorio (Margherita di Savoia, Trinitapoli e San Ferdinando di Puglia) al circondario del Tribunale di Trani anziché di Foggia: auspichiamo la immediata operatività del CO 118 della nostra Asl Bat, già autorizzata dalla Regione Puglia, ed in tempi ragionevoli ci auguriamo che si posa procedere alla istituzione in ambito locale della Motorizzazione Civile, della Direzione Provinciale delle Poste, dell’Ufficio Scolastico Provinciale e di tutte le altre amministrazioni periferiche che possano migliorare i servizi e di conseguenza la qualità della vita nella nostra Provincia.

Nel ringraziare i vertici del Dipartimento dei Vigili del Fuoco ed il Ministero dell’Interno per aver reso possibile questo fondamentale passaggio rivolgo al Comandante ing. Domenico de Pinto e ai suoi uomini gli auguri di buon lavoro, esprimendo a nome di tutti i cittadini della Provincia di Barletta-Andria-Trani il senso di riconoscenza e di gratitudine per le grandi doti di coraggio e la straordinaria passione civile che sono da sempre patrimonio dei Vigili del Fuoco».