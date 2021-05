Rinnovo licenze mercato settimanale: il botta e risposta tra operatori e amministrazione

È scontro tra gli operatori del mercato settimanale e l'amministrazione sul mancato rinnovo di alcune licenze per pendenze tributarie nei confronti dell'ente da parte del richiedente.

A intervenire sulla questione sono le associzioni Casambulanti, A.C.A.B. (Associazione Commercianti Ambulanti Bat) e FIVAP Unionecommercio: «il diniego delle autorizzazioni ad esercitare le proprie attività su suolo pubblico da parte del Suap della città di Andria continua ad alimentare malumori e dissapori. L’ufficio comunale cittadino ha inviato le lettere di diniego al rilascio delle autorizzazioni agli ambulanti che non abbiamo pagato l’immondizia a casa. Si, avete capito bene. Non i tributi locali e la tassa rifiuti dell’attività d’impresa richiedente l’autorizzazione ma l’immondizia di casa.

Le associazioni di rappresentanza Casambulanti, A.C.A.B. (Associazione Commercianti Ambulanti Bat) e FIVAP Unionecommercio si rivolgono al Garante del Contribuente della Puglia ed all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – Antitrust e dichiarano: “un vero ricatto tributario. Cosa c’entra l’immondizia di casa, addirittura tributi personali eventualmente non ancora pagata dai conviventi, introducendo un inesistente concetto di solidarietà tributaria? Ma di cosa stiamo parlando?

Ma davvero al comune di Andria non si siano resi conto della cantonata che abbiano preso? Si rendono conto che le conseguenze in caso di riscontro positivo delle Autorità potrebbero essere gravissime per l’Ente, fino alla richiesta dei enormi risarcimenti danno per le attività cui è stato già negato il rilascio delle concessioni ed autorizzazioni e dello stesso diritto al lavoro?.

Intanto saranno richieste anche verifiche su Scia, nuove autorizzazioni, rinnovi di concessioni ed autorizzazioni occupazione suolo pubblico, in qualunque forma. Quei dinieghi nei confronti degli Ambulanti, perpetrati senza un minimo di sensibilità e di umanità verso una categoria ferma da oltre un anno e mezzo, senza alcun sostentamento da parte dell’Ente vessatorio, sono stati emessi anche nei confronti di tutti gli altri atti citati?.

Resta il paradosso che un forestiero che vuole operare ad Andria ma che risieda altrove non ha nessun obbligo di regolarità tributaria personale e domiciliare mentre uno che risiede nella città federiciana, disastrata ed oggi anche addirittura antidemocratica, non potrebbe farlo. Siamo davvero alla follia, alla pura follia».

A replicare alla nota è la lista "Futura Rete Civica Popolare": «è stata diffusa sui quotidiani locali della Città di Andria, ad opera di singoli che si fatica a comprendere per conto di chi intervengano, una nota con la quale si denunciava di come il Comune di Andria, per il solo fatto di aver chiesto agli operatori mercatali di mettersi in regola con i tributi locali, li stesse ricattando.

Non solo l’assessore al ramo ha interloquito in diverse circostanze con gli operatori per immaginare un percorso di regolarizzazione, concedendo, vista anche l’emergenza sanitaria, un periodo più lungo per regolarizzazione la posizione (si ricorda che il mancato adempimento tributario comporta l’avvio delle procedure di revoca del provvedimento madre che, nel caso specifico, è una LICENZA), ma ha ricordato che la delibera da prendere in considerazione è risalente al 2020. Delibera con la quale, l’allora gestione commissariale, non faceva altro che recepire un dettato normativo nazionale finalizzato a contrastare l’evasione dei tributi locali.

L’amministrazione, pertanto, vista, come già sopra detto l’emergenza sanitaria in corso, ha concesso un periodo “bianco”, oltre il quale però si sarebbe dovuto iniziare a rientrare nella normalità.

In ultimo, va doverosamente ricordato che l’esposizione tributaria di molti non è riconducibile alla sola emergenze pandemica, in quanto derivante da anni ed anni di evasione.

Sono stati presi in considerazione i dettati normativi che consentivano la cd. Rateizzazione, per andare in contro a tutte le esigenze, valutandole caso per caso. Circostanza rafforzata dal distaccamento di una unità dell’Ufficio Tributi presso lo Sviluppo Economico.

L’opera di risanamento di questa Città non può che passare anche dal rispetto delle regole».