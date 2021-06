Rinnovo licenze e pendenze tributarie, Futura: «Rivedere regolamento della gestione commissariale»

«Un regolamento comunale approvato dalla gestione Commissariale prescrive che, per il rilascio o il rinnovo di autorizzazioni alle attività economiche, il soggetto autorizzato debba essere in regola con il pagamento dei tributi comunali. Il principio è giusto, specie se si valuta quanto grande sia la evasione e quanto danno faccia a tutti, evasori compresi.

La legge nazionale dà ai comuni la facoltà, non l’obbligo, di regolare la materia. Qui era stata scelta la via peggiore: un regolamento con le bende agli occhi, che addirittura genera una ambiguità di fondo: gli esercenti devono essere in regola con i versamenti dei tributi relativi alle attività, o anche con quelli personali e dei propri familiari? Si raggiunge così un risultato grottesco: da un lato una montagna di 50 milioni di evasione, dall’altro i rischi di blocco ingiusto della ripresa di attività economiche che, dopo la pandemia, sono vitali per la città. E’ la conseguenza di anni di abbandono e delle pezze a colore messe dal commissariamento senza risolvere i problemi.

Noi pensiamo he bisogna combattere la evasione, ma trovando per questi casi rimedi che portino equità e giustizia, altrimenti chiudere una attività potrebbe causare un danno molto, molto peggiore del male. Come nel caso della doppia aliquota IMU, ritenuta illegittima da tutti, la cui applicazione è diventata atto dovuto per le scelte passate.

L’assessorato alle attività Produttive sta cercando in mille modi, senza risorse e senza personale, di rimediare nell’immediato con le rateizzazioni e il “ravvedimento”, ma serve una azione più larga.

Futura promuove una iniziativa con le associazioni di categoria per riscrivere entro breve termine i regolamenti e ridare giustizia ed equità sia a chi paga i tributi che a chi vuole mettersi in regola.

Nel frattempo, visto che la vicenda investe altri rami della Amministrazione, la intera amministrazione dovrà definire collegialmente indirizzi precisi che evitino gli eccessi ingiusti e dannosi.

Bisogna ritrovare il legame tra governo e comunità , bisogna coniugare giustizia, equità e ripresa dello sviluppo cittadino : anche questa vicenda dimostra he possiamo farlo, le strade e i rimedi ci sono, bisogna lavorare seriamente e collegialmente per adottarli. FUTURA è nata per questo, e così continuerà a lavorare».