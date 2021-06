"Degli Ulivi", Loconte: «Uffici al lavoro»

Sono in corso le attività del competente Settore Manutenzioni e Patrimonio successive al distacco, avvenuto nei giorni scorsi, di parte della copertura in pietra del portale monumentale dello stadio comunale. L'assessore al Quotidiano, arch. Mario Loconte, ha definito i passaggi operativi con la Sovrintendenza ai Beni Momumentali, trattandosi di portale vincolato, passaggi relativi sia alla messa in sicurezza che ai lavori necessari al ripristino dell'opera. Il Settore competente, dopo la messa in sicurezza dell'area ed i controlli sul Portale come delle statue che lo sovrastano, deve ora mettere a punto il progetto di restauro che dovrà essere approvato dalla Sovrintendenza. Il Settore dovrà poi individuare la ditta specializzata, che abbia i requisiti necessari ad intervenire sul Portale, e che effettuerà i lavori di somma urgenza necessari.

«Quanto successo al portale monumentale, che richiede un intervento straordinario che dovrà necessariamente interessare l’intera struttura - sottolinea l'ass. Loconte - ci lascia sgomenti e ci pone l’obbligo di avviare una seria riflessione sullo stato di conservazione e sulla manutenzione di tutto il patrimonio comunale.

La questione è ovviamente complessa, richiede un lavoro costante di ricognizione, valutazione e analisi che è mancata negli ultimi anni e per questo siamo al lavoro per programmare quanto dovuto. L’attenzione alla conservazione e messa in sicurezza del patrimonio pubblico sono decisivi perchè le strutture non sono eterne e richiedono un monitoraggio in primis per la verifica della sicurezza.

Lavoreremo come nuova Amministrazione affinché si possano intercettare specifici finanziamenti per candidare, come peraltro stiamo già facendo, opere che costituiscono un bene per l’intera comunità andriese e per le quali si pone l’imperativo morale della conservazione e costante manutenzione. Ad oggi abbiamo dato importanti risposte a diverse scuole cittadine, siamo al lavoro per intercettare fondi regionali per la messa in sicurezza delle strade urbane ed extraurbane, è prossima la candidatura a finanziamento per il Restauro di Palazzo Ducale, per il recupero del Centro di aggregazione Fornaci, stiamo lavorando alle progettualità SISUS per il recupero degli interventi di riqualificazione rivolti a Piazza Umberto, Largo Toniolo, Largo Giannotti, Officina S. Domenico, Mercato coperto di Via De Anellis e Mercato di Via Flavio Giugno – S. Agostino.

Massima attenzione porremo anche alle strutture sportive. Lo stadio degli Ulivi richiede un intervento straordinario che dovrà necessariamente interessare l’intera struttura. Il lavoro a compiersi - conclude l'assessore Loconte - richiederà molto impegno, ma siamo qui per dare risposte alla città».