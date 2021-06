Faraone e Sgarra:«Altri potenziali finanziamenti per la nostra città in ambito culturale e sportivo»

«Altri potenziali finanziamenti per la nostra città!» É su questo che si concentrano, in una nota, Doriana Faraone e Nunzia Sgarra, Consigliere comunali M5S Andria.

«L’Istituto per il Credito Sportivo ha previsto, con l’iniziativa Cultura Missione Comune 2021 e con l’iniziativa Sport Missione Comune 2021, diversi milioni di euro di contributi in conto interessi destinati al totale abbattimento degli interessi di mutui a tasso fisso della durata di 15, 20 e 25 anni, da stipulare obbligatoriamente entro il 31/12/2021.

Cultura Missione Comune 2021 riguarda gli interventi di recupero e restauro di beni culturali, di recupero, restauro, ampliamento, attrezzatura, miglioramento, efficientamento energetico, abbattimento barriere architettoniche e messa a norma di immobili appartenenti al patrimonio culturale, gli interventi di digitalizzazione di beni culturali; gli interventi di acquisizione di patrimonio culturale.

Sport Missione Comune 2021 riguarda invece la costruzione, ampliamento, attrezzatura, miglioramento, ristrutturazione, efficientamento energetico, completamento e messa a norma di impianti sportivi e/o strumentali all’attività sportiva, anche a servizio delle scuole, compresa l’acquisizione delle aree e degli immobili destinati all’attività sportiva.

Il Comune di Andria potrebbe richiedere, per ogni misura, fino a 6 milioni di euro di finanziamento a tasso agevolato.

Entrambe le misure consentono l’accesso anche a enti con piano di riequilibrio come il nostro.

Le misure scadono il 31.12.2021, quindi volendo si ha tutto il tempo per parteciparvi, anche se il massimo dell’agevolazione la si otterrebbe partecipando entro il 30.10.2021, cosa ovviamente che consigliamo di fare.

Noi non ci siamo mai fermate, poiché abbiamo sempre ritenuto che il cittadino è al centro della nostra azione politica, e la sola cosa che può entusiasmarci è poter contribuire, pur stando all’opposizione, a migliorare la città in cui viviamo, coerentemente con quanto da sempre affermato. Resteremo sempre “sorde” a taluni “canti delle sirene” che vorrebbero farci naufragare verso compromessi ed accordi diversi da quelli pubblicamente dichiarati. I cambiamenti sono ovviamente sempre possibili, ma non si fanno a seconda del proprio interesse del momento, ma vanno sempre prima sottoposti con chiarezza al giudizio dell'elettorato».