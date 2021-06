La Regione stanzia oltre 2 milioni di euro per la manutenzione delle strade andriesi

«La Regione Puglia ha stanziato nove milioni per la manutenzione e messa in sicurezza delle strade della BAT, un investimento importante per la viabilità dei nostri comuni». Ad annunciarlo è il consigliere regionale e presidente del gruppo PD Filippo Caracciolo.



«Il finanziamento - spiega Caracciolo- è riconducibile ai 100 milioni a fondo perduto previsti dal programma regionale straordinario per la manutenzione e la messa in sicurezza delle strade di tutti Comuni pugliesi ed andrà a migliorare le strade di tutti e 10 i centri della provincia BAT. I circa 9 milioni di euro saranno ripartiti al 55% per densità di popolazione ed al 45% per superficie territoriale. Seguendo questo criterio la cifra maggiore spetta al comune di Andria cui andranno circa 2.296.979,87 euro. 1.641.613,92 è invece la cifra destinata al comune di Barletta, 1.008.957,03 quella che riceverà il Comune di Trani. Risorse importanti anche per gli altri comuni a partire da Bisceglie cui saranno destinati 919.494,91 euro e Canosa di Puglia cui andranno 750.656,67 euro. Circa 240.869,64 è la cifra stanziata per Margherita di Savoia; 711.635,90 per Minervino Murge; circa 287.592,54 mila euro per San Ferdinando di Puglia; 510.064 per Spinazzola e 538.860,58 per Trinitapoli.



Ancora una volta - conclude Caracciolo - la Regione Puglia ha dimostrato la sua attenzione per le problematiche del territorio fornendo ai comuni un supporto concreto e tangibile volto al miglioramento della qualità della vita dei cittadini».