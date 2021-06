Opere di manutenzione stradale, "Futura" propone di affidarle alla Multiservice

La proposta di Mirko Malcangi, capogruppo Futura al consiglio comunale e Vincenzo Caldarone: «Andria ha ottenuto finanziamento per 2 milioni 300 mila euro per la manutenzione delle strade. Non moltissimo rispetto al mare di bisogno della Città, ma un segnale di inversione netta di tendenza rispetto al degrado. L’azione di governo di Futura, insieme alla coalizione, ha portato ad individuare anche altre importanti risorse accantonate nei bilanci e mai utilizzate per le manutenzioni e la segnaletica, per almeno altri 1.500.000 euro.

Non si tratta solo di interventi fisici: lo stato delle manutenzioni determina l’immagine che abbiamo della Città, e in definitiva di noi stessi. Si delinea la svolta finalmente.

Adesso le scommesse sono la velocità e la qualità degli interventi.

Noi proponiamo la società pubblica Multiservice, rinnovata nei metodi e nelle strategie, per fare presto, bene e, sotto il diretto controllo pubblico, la definizione delle opere urgenti di manutenzione, dialogando con la Città per definire le priorità.

E agiremo negli atti e nella politica, nelle prossime ore, perché avvenga. Ci muoviamo per destinare ai diritti e ai bisogni delle persone anche milioni di euro accantonati e non utilizzati per le politiche e le fragilità sociali. Sino ad oggi nessuno si era mai posto il problema.

Le ragioni finanziarie, che pur ci sono, non devono ancora impedire alla Città di rinascere. Il finanziamento statale ci aiuta in questo, ma servono coesione, progetti, determinazione e lavoro intenso per riprendere la strada dello sviluppo e della solidarietà.

Questi primi segnali positivi indicano che si può fare, che si deve fare. Futura lavora, con la rete civica, per questo».