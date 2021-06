Di Bari (M5S):«Bene il potenziamento del nosocomio in attesa della realizzazione del nuovo ospedale»

«Dalla scorsa legislatura il mio impegno è stato massimo per il potenziamento dell’ospedale Bonomo, in attesa della realizzazione del nuovo nosocomio di Andria. L’inaugurazione del nuovo angiografo in dotazione all'Unità operativa di Cardiologia e della nuova Tac in dotazione all'Unità operativa di Radiologia, vanno in questa direzione. Finalmente l’ospedale si arricchisce di nuovi macchinari, questo significa che si potrà andare incontro alle esigenze di più persone per poterle curare». Lo dichiara la capogruppo del M5S Grazia Di Bari presente questo pomeriggio all’inaugurazione delle nuove strumentazioni in dotazione all’ospedale Bonomo da parte del presidente della Regione Emiliano e del commissario straordinario della Asl/Bt Alessandro delle Donne.

«Lo scorso giugno - continua Di Bari - è stato riaperto il reparto di urologia e si sta lavorando per il potenziamento di altri reparti. È chiaro che serve fare molto altro ancora ma in questo modo il nostro ospedale potrà essere più utile per i cittadini, che hanno la necessità di una struttura che funzioni davvero. Li terremo costantemente aggiornati sia sul Bonomo che sulla realizzazione del nuovo ospedale che, come detto oggi dal presidente Emiliano, sarà il policlinico della Bat».