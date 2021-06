Tirocini formativi con Ordini professionali, AndriaLab3: «Un altro grande risultato»

Sottoscritta ieri, nella sala consiliare del Comune di Andria, la convenzione quadro per lo svolgimento di stage e tirocini formativi per architetti, ingegneri e geometri laureati, iscritti ai rispettivi ordini e collegi, presso i settori dell'area tecnica del Comune. Sul tema interviene il Coordinamento politico AndriaLab3.

«Un altro grande risultato è stato raggiunto dalla “amministrazione condivisa”.

La parola chiave sulla quale la Sindaca Giovanna Bruno ha inteso poggiare il suo mandato alla guida della città, e cioè “condivisione”, ha trovato piena applicazione con la sottoscrizione della Convenzione per la effettuazione di Tirocini Formativi, fra la nostra città e gli Ordini professionali provinciali BAT degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori, degli Ingegneri e dei Geometri e Geometri Laureati. É un segnale importante che viene dato all’intera comunità. É un segnale di attenzione da parte dell’Amministrazione nei confronti dei giovani professionisti che avranno modo di toccare con mano e di fare esperienza con il mondo lavorativo visto “dall’altra parte”. Avranno modo di sperimentare sul campo ed acquisire consapevolezza delle problematiche legate alle varie pratiche siano esse di natura procedimentale o di tipo tecnico. Questa collaborazione, che i tirocinanti espleteranno a titolo completamente gratuito per la pubblica amministrazione, avrà anche un significato squisitamente simbolico di piena e totale trasparenza e di apertura all’esterno degli uffici.

La sottoscrizione della Convenzione da parte dell’intera rete delle categorie professionali tecniche, nelle persone dei loro presidenti provinciali a cui va il nostro sentito ringraziamento, arch. D’Addato, ing. Manta e geom. Binetti, dimostra la credibilità che viene riposta in questa Amministrazione e nelle azioni di partecipazione collettiva ai processi di crescita delle professioni e della comunità che essa sta ponendo in essere.

Il riflesso del lavoro che andranno a svolgere i giovani tirocinanti sulla velocizzazione delle pratiche afferenti settori strategici per l’economia cittadina quali l’edilizia sia privata che pubblica, oltre che sulle attività produttive in generale, sarà innegabile e certamente consistente, lì dove dovranno svolgere anche compiti che sarebbero dovuti essere svolti da personale interno oggi purtroppo quasi inesistente, per via delle sciagurate politiche di depauperamento della forza lavorativa e delle professionalità poste in essere nel secondo decennio di questo secolo.

Un doveroso ringraziamento ci sentiamo di rivolgerlo infine, alla azione degli assessori al quotidiano arch. Loconte ed alla visione urbana arch. Curcuruto, per avere fortemente creduto ed alacremente lavorato affinché questa Convenzione trovasse concretizzazione.

É in atto, da otto mesi a questa parte, un processo di semina condivisa fra Amministrazione Comunale e forze sane, associazioni ed Istituzioni pubbliche e private. Una semina che, pur dal lastricato di sterile asfalto trovato in eredità, non mancherà di germogliare, di crescere e di dare i suoi frutti. E saranno frutti copiosi».